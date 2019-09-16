Louth GAA

REVEALED | Dundalk Democrat Louth GAA club championship team of the week, in association with the Louth and Proud Podcast

Louth GAA

Caoimhín Reilly/Dan Bannon

Reporter:

Caoimhín Reilly/Dan Bannon

Email:

sport@dundalkdemocrat.ie

REVEALED | Dundalk Democrat Louth GAA club championship team of the week, in association with the Louth and Proud Podcast

Lannléire's Paul Callan earns a place in this week's team of the week for his JFC semi-final performance against Roche Emmets. (Pic: Arthur Kinahan)

1 Liam Callan (Lannléire)

2 Laurence McEntee (Lannléire)

3 Niall McKeown (Mattock Rangers)

4 Fintan Brady (Kilkerley Emmets)

5 Cathal Bellew (Kilkerley Emmets)

6 Briain McGuinness (Lannléire)

7 Neil Mulholland (Kilkerley Emmets)

8 Dan O'Connell (Roche Emmets)

9 Ciaráin Sheridan (Glyde Rangers)

10 Conall McKeever (Clan na Gael)

11 Tadhg McEnaney (Kilkerley Emmets)

12 Ryan Leneghan (Mattock Rangers)

13 Kevin Callaghan (Roche Emmets)

14 Trevor O'Brien (Glyde Rangers)

15 Paul Callan (Lannléire)