Louth v Longford - last five meetings

National League, 2020

Longford 0-16 Louth 1-10, Pearse Park

Longford: Paddy Collum; Patrick Fox, Andrew Farrell, Barry O’Farrell; Iarla O’Sullivan (0-1), Gary Rogers, Colm P Smyth (0-1); Darren Gallagher (0-5, three frees & 45s), Kevin Diffley; Dessie Reynolds (0-1), Daniel Mimnagh, Michael Quinn (0-1); Rian Brady (0-4, two frees), Joseph Hagan, Oran Kenny

Subs: Darragh Doherty (0-2) for O’Farrell (HT), Liam Connerton for Kenny (62), Peter Lynn (0-1) for O’Sullivan (68)

Louth: Craig Lynch; Daniel Corcoran, Dermot Campbell, Andrew Mooney; Liam Jackson, Emmet Carolan, Eoghan Callaghan; James Califf, Tommy Durnin (0-2, one free); Gerry Garland (1-0), Ciarán Downey, Conall McKeever; Sam Mulroy, Declan Byrne (0-1, mark), Ryan Burns (0-5, four frees)

Subs: Oisín Murray (0-1) for McKeever (40), Eoghan Duffy for Garland (44), Bevan Duffy for Califf (55), Conor Grimes for Mulroy (55), Paul Mathews (0-1) for Byrne (62)

Referee: Martin McNally (Monaghan)

National League, 2019

Louth 0-9 Longford 1-8, Gaelic Grounds

Louth: Fergal Sheekey; Hugh Osborne, Darren Marks, Daniel Corcoran; Anthony Williams, Bevan Duffy, John Clutterbuck; Tommy Durnin (0-1), Conor Early; Ruairí Moore, Ciarán Downey (0-1), Conall McKeever (0-1); Andy McDonnell, Tadhg McEnaney (0-1), Ryan Burns (0-4, three frees)

Subs: Fergal Donohoe for Marks (13), Sam Mulroy (0-1) for McEnaney (HT), Conor Branigan for Moore (41), Eoghan Duffy for Downey (56), Eoghan Callaghan for McKeever (68)

Longford: Paddy Collum; Darren Quinn, Andrew Farrell, Barry O’Farrell; Colm P Smyth, Barry McKeon, Daniel Mimnagh; Darren Gallagher (0-2, one 45), Michael Quinn; Peter Lynn, Shane Donohoe, Pauric Gill; Robbie Smyth (1-3, 0-1 free), Liam Connerton, Cillian Lee

Subs: Darragh Doherty (0-1) for Lee (48), Joe Hagan (0-1) for Lynn (56), Nigel Rabbitte (0-1) for Donohoe (60)

Referee: Noel Mooney (Cavan)

O’Byrne Cup, 2019

Longford 1-16 Louth 1-16, Pearse Park

Longford: Paddy Collum; Colm P. Smyth (0-1), Barry O’Farrell, Darren Quinn; Conor Shields, Michael Quinn, Barry McKeon; Darren Gallagher (0-4, three frees), Peter Hanley; Shane Donohoe (0-1), Pauric Gill (0-1), Andrew Farrell; Robbie Smyth (0-6, three frees), Peter Lynn (1-1), Darragh Doherty (0-2)

Subs: PJ Masterson for Shields (57), Liam Connerton for Gill (57), Cillian Lee for Farrell (60)

Louth: Alan McGauley; Fergal Donohue, Darren Marks, James Craven; Leonard Grey, Anthony Williams (0-1), Eoghan Callaghan; Bevan Duffy, Tommy Durnin; Ciaran Downey (0-2), Ronan Holcroft (0-1), Declan Byrne (0-4); Niall Conlon, Sam Mulroy (0-3, two frees), Tadhg McEnaney (1-2, 0-1 free)

Subs: John Clutterbuck for Grey (19), Conor Earley for Callaghan (HT), Daniel Corcoran for Donohue (HT), Conall McKeever (0-1) for Conlon (HT), Conor Branigan for McEnaney (HT), Jim McEneaney (0-1) for Holcroft (43), Eoghan Duffy for Downey (59), Ross Nally (0-1) for Mulroy (62)

Referee: Fergal Smyth (Offaly)

All-Ireland Qualifiers, 2017

Louth 1-10 Longford 2-15, Gaelic Grounds

Louth: Craig Lynch; Padraig Rath, John Bingham (0-2), Kurt Murphy; James Stewart, Darren McMahon, Anthony Williams; James Califf (0-3, two frees), Andy McDonnell; Ruairi Moore, Paraic Smith, Bevan Duffy; Patrick Reilly, Eoin O’Connor (0-1), Jim McEneaney (0-1)

Subs: Declan Byrne for Stewart (28), Adrian Reid for Murphy (37), Tommy Durnin (0-1) for Smith (40), Ryan Burns (0-2, frees) for Moore (40), Gerard McSorley (0-1, free) for McEneaney (45), Derek Crilly for Califf (55)

Longford: Paddy Collum; Dermot Brady, Padraig McCormack, Barry Gilleran (0-1); Donal McElligott, Michael Quinn (0-1), Dessie Reynolds (0-1); John Keegan (0-1), David McGivney (0-3, two frees); Diarmuid Masterson, James McGivney, Daniel Mimnagh; Robbie Smyth (0-7, five frees), Liam Connerton (1-0), Barry McKeon (1-0)

Subs: Andrew Farrell for Gilleran (62), Larry Moran (0-1) for J McGivney (65), Conor Berry for D McGivney (67), Cian Farrelly for McKeon (70), Paul McGee for Reynolds (70), Rian Brady for Brady (70)

Referee: Noel Mooney (Cavan)

National League, 2017

Louth 0-11 Longford 0-10, Gaelic Grounds

Louth: Craig Lynch; Pádraig Rath, Patrick Reilly, Kevin Carr; Derek Maguire (0-1), Liam Dullaghan, Anthony Williams; Tommy Durnin (0-1), Andy McDonnell (0-1); James Stewart, Páraic Smith (0-1), Bevan Duffy (0-1); Ruairí Moore, Jim McEneaney (0-1), Ryan Burns (0-5, four frees)

Subs: Declan Byrne (0-1) for Moore (HT), Conall McKeever for Duffy (50, black card), Ronan Holdcroft for McEneaney (60), Eoin O’Connor for McDonnell (64)

Longford: Paddy Collum; Paul McGee, Barry Gilleran, Dermot Brady; Donal McElligott, Pádraig McCormack (0-1), Cian Farrelly; Barry O’Farrell, John Keegan; Darren Gallagher, James McGivney, Barry McKeon; Robbie Smyth (0-7, six frees), Liam Connerton, Seán McCormack (0-1, free)

Subs: Daniel Mimnagh for McGee (24), Brian Farrell (0-1) for Keegan (40, black card), Dessie Reynolds for McKeon (54), Michael Quinn for McGivney (55), David McGivney for Gallagher (63), Larry Moran for Farrelly (67)

Referee: Niall McKenna (Monaghan)