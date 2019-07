Louth LGFA senior and intermediate championship quarter-final/semi-final draws

Halpenny Travel Louth SFC quarter-finals

1. Roche Emmets vs St. Mochta's (August 4)

2. St. Fechin's vs St. Kevin's (August 11)

3. Geraldines vs Newtown Blues (August 11/12)

4. Cooley Kickhams (holders) vs Stabannon Parnells (August 11)

Semi-finals

2 vs 3 (September 1)

4 vs 1 (September 1)

Halpenny Travel @LouthLGFA SFC QF draw: @RocheEmmets vs @StMochtas1934; @stfechins vs @StKevinsLouth; @GeraldinesGFC vs @NewtownBlues; @cooleykickhams vs @Stabooparnells. Potential repeat of 2018 semi-final at the last four stage, holders Cooley and Mochta's on the same side.