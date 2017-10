Dundalk Gaels' Éanna McArdle and Wayne Campbell of Naomh Máirtín. (Pic: Arthur Kinahan)

Ciarán 'Casey' Byrne was home from Oz to watch the action unfold. (Pic: Arthur Kinahan)

Dundalk Gaels full-forward Gerard McSorley takes a punt at goal. (Pic: Arthur Kinahan)

Dundalk Gaels' Jamie Faulkner offloads with Padraig McDonagh of Naomh Máirtín in the background. (Pic: Arthur Kinahan)

Derek Crilly (Dundalk Gaels) falls away from the challenge of Mick Fanning (Naomh Máirtín). (Pic: Arthur Kinahan)

Barry Watters (Dundalk Gaels) tries to rob Gavin Mooney of the ball. (Pic: Arthur Kinahan)

Dundalk Gaels manager Malachy O'Rourke. (Pic: Arthur Kinahan)

Jocks' Eoghan Callaghan and Seán Murray of the Gaels. (Pic: Arthur Kinahan)

Barry Watters (Gaels) fields well above Stephen Campbell (10) of Naomh Máirtín. (Pic: Arthur Kinahan)

Watters and Campbell. (Pic: Arthur Kinahan)