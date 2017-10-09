IN PICTURES | Sunday's Louth Cross County run at DkIT

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Ardee & District AC athletes. (Pic: Ciarán Culligan)
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Blackrock AC. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerard AC’s Ethan Mullen, Logan Carroll, Ronan Campbell and Aidan Mulholland. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerard AC’s Enya Silkena gets help attach her bib number from dad Modris Silkens. (Pic: Ciarán Culligan)
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Modris Silkens and Enya Silkena. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Zoe White. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards Cara Miele and Glenmore AC’s Sarah Duffy. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC Finn O’Connor. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Tom Philips. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Ronan Dunne. (Pic: Ciarán Culligan)
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Blackrock AC’s Daniel Delasa. (Pic: Ciarán Culligan)
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The start of the girls U11 race in DKIT. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerard’s AC’s Abigh Moonan and Enya Silkena (1695). (Pic: Ciarán Culligan)
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Dunleer AC’s Aibhe Reilly. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Doireann Conlon. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Nicole Mulholland. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Grainne Moran. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Abigh Moonan. (Pic: Ciarán Culligan)
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Blackrock AC’s Emmy Jaytoo. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Grace Keenan. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Jessica White. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Emma McCarragher. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters AC’s Ruairi Carpenter. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Logan Carroll. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters AC’s Harry O’Reilly. (Pic: Ciarán Culligan)
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Dunleer AC’s Dáire Mathews. (Pic: Ciarán Culligan)
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Ardee & District AC’s Arthur Sands. (Pic: Ciarán Culligan)
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Ardee & District AC’s Jack Dowdall and Glenmore AC’s Eliott Nicholls. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Ronan Campbell. (Pic: Ciarán Culligan)
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Ardee & District AC’s Charlie Sands and Hayden Mulholland of St Gerards AC. (Pic: Ciarán Culligan)
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The girls U13 race. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Lisa Conlon. (Pic: Ciarán Culligan)
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Action from the girls U13 race. (Pic: Ciarán Culligan)
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Dunleer AC’s Erinn Leavy. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Lisa Conlon. (Pic: Ciarán Culligan)
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Dunleer AC’s Lucy Sheridan. (Pic: Ciarán Culligan)
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Blackrock AC’s Rebecca Baldwin. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters AC’s Niamh Brady. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peter’s Julie McLoughlin. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s Ava Ashby. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Rachel Culligan. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Amy Toal. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters Mark Litchfield. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters AC’s Seán Allen. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters Cian Gorham. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Peters Mark Litchfield. (Pic: Ciarán Culligan)
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Glenmore AC’s James Dunne. (Pic: Ciarán Culligan)
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Grainne Moran, Danielle Brennan and Ava Reilly. (Pic: Ciarán Culligan)
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St Gerards AC’s Leah Mooney. (Pic: Ciarán Culligan)
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